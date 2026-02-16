Fine settimana in chiaroscuro per l’Italia Bucci e Moneta in festa Gaudiano beffato

Il fine settimana in Italia si è svolto tra alti e bassi. Bucci e Moneta hanno conquistato vittorie importanti, mentre Gaudiano ha invece fallito ai ostacoli nel circuito di Abu Dhabi. La squadra azzurra ha commesso diversi errori durante le gare, ma ha anche ottenuto buoni risultati in altre competizioni all’estero.

Troppi errori agli ostacoli del nostro team nel circuito Lln ad Abu Dhabi e, di contro, vittorie e piazzamenti azzurri in altri eventi internazionali. Questo il controverso responso all'inizio della precoce stagione all'aperto. La Nazionale schierata da Cesaretto, priva di alcuni dei suoi migliori per diversi motivi già apiamente spiegati -De Luca Camilli, Martinengo Marquet, Pisani, e quant'altri- ha chiuso con 12 penalità nella prima manche la Coppa delle Nazioni emiratina. Esclusa dunque dalla seconda manche e 9a classificata su 11 team in questa prima tappa del circuito di massima divisione.