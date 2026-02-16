Fine settimana di musica alla discoteca P1 Di Abano Terme
La discoteca P1 di Abano Terme si prepara a un fine settimana all’insegna della musica, dopo aver annunciato due serate consecutive che attirano diversi gusti. La gestione ha organizzato eventi diversi, tra balli tradizionali e ritmi più energici, per soddisfare tutti i clienti. La pista si riempirà di persone che vogliono divertirsi, ascoltando dal vivo musica dal vivo e DJ set fino a tarda notte.
La discoteca P1, in via Giusti ad Abano Terme, propone un ricco programma per il prossimo fine settimana, con serate dedicate sia agli amanti del liscio sia agli appassionati di musica dance.Venerdì 20 febbraioSala Liscio: Metrò Music Band, per una serata all’insegna dei balli tradizionali e dei.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
