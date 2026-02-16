Fine settimana di musica alla discoteca P1 Di Abano Terme

La discoteca P1, in via Giusti ad Abano Terme, propone un ricco programma per il prossimo fine settimana, con serate dedicate sia agli amanti del liscio sia agli appassionati di musica dance.Venerdì 20 febbraioSala Liscio: Metrò Music Band, per una serata all’insegna dei balli tradizionali e dei.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Weekend di musica e divertimento alla discoteca P1 di Abano Terme.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Show tra musica e charme. Il fine settimana de La Serra di Civitanova si apre con il live di Alessandro Ristori e The Portofinos; Victoria Club, una settimana di musica e intrattenimento nel cuore di Abano Terme dall'11 al 15 febbraio 2026; Gli eventi da non perdere di questo fine settimana a Parigi e nella regione dell'Île-de-France; Weekend tra San Valentino e Carnevale: da Haber al Sociale alla musica elettronica al SanbàPolis.

Fine settimana di musica alla discoteca P1 Di Abano TermeLa discoteca P1, in via Giusti ad Abano Terme, propone un ricco programma per il prossimo fine settimana, con serate dedicate sia agli amanti del liscio sia agli appassionati di musica dance. Sala ... padovaoggi.it

Baci, maschere e musica per le famiglie al Teatro dei Piccoli di NapoliUn fine settimana all’insegna dell’amore, della fantasia e dell’allegria attende il pubblico del Teatro dei Piccoli, che sabato 14 febbraio e domenica 15 ... napolivillage.com

Policlinico Abano | Abano Terme - facebook.com facebook