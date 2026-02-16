La Final Four U14 del 18° Trofeo Chiara Polidori si è svolta nella Valdichiana, portando sul campo intense emozioni e sorprendenti rimonte. La competizione ha visto squadre giovani mettere in mostra un volley di qualità, con partite combattute fino all’ultimo punto. La giornata ha attirato molti tifosi, affascinati dall’energia dei più piccoli atleti.

Una Final Four U14 di alto livello tecnico ed emotivo ha caratterizzato il 18° Trofeo Chiara Polidori, confermando la crescita del movimento giovanile e la competitività delle società coinvolte. Due semifinali combattute e una finale intensa hanno scandito una giornata di volley ricca di contenuti nei palazzetti della Valdichiana. Al PalaMeoni di Castiglion Fiorentino il confronto tra Club Arezzo e Capolona-Subbiano Pallavolo ha offerto una delle partite più avvincenti della manifestazione. Le nostre ragazze hanno approcciato il match con grande personalità, imponendo ritmo e qualità nei primi due set e portandosi sul 2–0. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Final Four U14 – 18° Trofeo Chiara Polidori: emozioni, rimonte e grande volley in Valdichiana

Il Memorial Chiara Polidori si svolge a Castiglion Fiorentino a causa della forte passione locale per il volley.

