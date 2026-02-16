Filippo Giardina La banalità del bene all' Hall di Padova

Filippo Giardina porta in scena “La banalità del bene” a Padova il 26 marzo 2026, dopo aver annunciato il suo tour teatrale. La data si svolge all'Hall, dove l’attore ha deciso di esibirsi in una delle prime tappe della nuova serie di spettacoli. Giardina ha scelto questa città per il suo debutto, portando un racconto che affronta temi di solidarietà e quotidianità. La rappresentazione promette di coinvolgere il pubblico con un testo che invita a riflettere sulla semplicità delle azioni di bene.

Il tour teatrale “La banalità del bene” di Filippo Giardina arriva a Padova il 26 marzo 2026, sul palco della Hall, con una delle prime tappe della nuova tournée dell’artista. Lo spettacolo inaugura a marzo una lunga tournée che attraverserà le principali città italiane prima di proseguire, dall’autunno, anche in Europa. “La banalità del bene” è un titolo scomodo e provocatorio, così come lo è la satira di Filippo Giardina: diretta, dissacrante, capace di trasformare verità apparentemente banali in detonatori di pensiero critico. Lo spettacolo, prodotto da Show Bees in collaborazione con Talento, vede Giardina autore acuto e tagliente scavare nelle contraddizioni del tempo attuale, trasformando l’ironia in strumento di indagine sociale.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Il comico e autore satirico Filippo Giardina torna sul palco con il suo nuovo spettacolo di Stand Up comedy,

Sul palcoscenico, Filippo Giardina affronta con semplicità e sincerità temi di senso comune, dimostrando che la satira non ha limiti.

