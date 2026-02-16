Fiducia infranta | Alba Parietti spiega come l’inganno ferisca più della delusione e crei una profonda crisi interiore

Alba Parietti ha spiegato che scoprire di essere stata ingannata le ha causato una ferita più profonda rispetto a una semplice delusione. La showgirl ha raccontato di aver sentito un dolore acuto quando ha scoperto il tradimento, che ha messo in discussione la fiducia che riponeva nelle persone intorno a lei. Un episodio recente, in cui ha scoperto un malinteso tra amici che l’ha lasciata incredula, le ha fatto capire quanto sia difficile superare il senso di tradimento.

Alba Parietti e il Peso dell'Inganno: Quando la Rabbia Nasce dalla Fiducia Tradita. Alba Parietti ha condiviso sui suoi canali social una riflessione intima e potente sulla natura della rabbia, individuandone la radice non nella perdita di affetti o nella delusione, ma nella dolorosa consapevolezza di essere stati ingannati. La showgirl torinese ha aperto un dibattito online, esplorando come la manipolazione e la rottura della fiducia possano lasciare ferite profonde e durature. L'intervento, avvenuto nella giornata di oggi, 16 febbraio 2026, ha rapidamente raccolto consensi e commenti da parte dei suoi follower.