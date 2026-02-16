Festival La Guglia d’Oro sul palco Ubu Suite tra satira e potere

Il Festival La Guglia d’Oro, nato ad Agugliano e dedicato al teatro, ha portato in scena

AGUGLIANO - Prosegue il programma artistico del Festival Nazionale del Teatro “La Guglia d’Oro” 2026, promosso dall’Associazione La Guglia APS. La rassegna si conferma tra gli appuntamenti teatrali di riferimento a livello nazionale, con il patrocinio del Ministero della Cultura e il riconoscimento di due Premi di Rappresentanza concessi dalla Presidenza del Senato della Repubblica e dalla Presidenza della Camera dei Deputati. I premi si concretizzano in due medaglie che saranno assegnate alle compagnie partecipanti. Domenica 22 febbraio, alle ore 17, al CineTeatro Ariston di Agugliano, sarà protagonista la Compagnia Il Teatro dei Picari di Macerata con lo spettacolo “Ubu Suite”, scritto e diretto da Francesco Facciolli.🔗 Leggi su Anconatoday.it

La compagnia Penta Teatro di Pistoia sarà tra le finaliste al Festival La Guglia d’Oro e domenica 15 febbraio porterà in scena lo spettacolo “Il Ribelle – Peppino Impastato”.

Il Locus Festival 2026 si svolgerà il 24 luglio all’Arena Bianca del Foro Boario di Ostuni, con un evento esclusivo che vedrà protagonista John Legend.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.