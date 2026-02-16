Festival della Nuova canzone napoletana la strana iniziativa della Regione | mandateci idee senza nulla a pretendere

La Regione ha deciso di coinvolgere i giovani artisti del sud Italia nel Festival della Nuova canzone napoletana 2026, offrendo 2,5 milioni di euro e invitandoli a proporre idee. La richiesta, però, arriva senza un bando ufficiale né assicura un sostegno concreto ai partecipanti. La scelta ha sorpreso molti, dato che non ci sono dettagli sul come verranno selezionate le proposte. La mancanza di regole chiare crea confusione tra chi vorrebbe partecipare. La Regione invita a inviare progetti, ma senza indicazioni precise sulla procedura.

Festival della Nuova canzone napoletana 2026: Regione stanzia 2,5 milioni e lancia call di idee, ma senza bando né garanzie. Proposte entro il 31 marzo.