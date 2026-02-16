La Festa del gatto si tiene oggi, ma molte persone pensano che il loro amico felino meriterebbe più di una giornata per essere festeggiato. Per questa occasione, i proprietari preparano regali e coccole speciali, come ciotole nuove e giochi interattivi, per dimostrare il loro affetto.

Sì è vero avrebbe bisogno più di una giornata per essere festeggiato, infatti ne ha due: stiamo parlando del gatto. Oltre al World Cat Day che si festeggia l’ 8 agosto, l’ Italia ha deciso di dedicare una giornata extra al felino. Il 17 febbraio si celebra la festa nazionale del gatto, una data non scelta a caso. La giornata che si festeggia da oltre 45 anni – era il 1990 quando è stata istituita per la prima volta – ha fatto di febbraio il mese dedicato a Micio. D’altronde è il mese dell’Acquario, un segno che spesso viene attribuito a persone dallo spirito libero esattamente come i felini che hanno una natura selvatica, ma sanno essere anche dei gran giocherelloni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Festa del gatto: i regali per sorprenderlo e coccolarlo

