Femminicidio Zoe Trinchero l' audio della madre contro Alex Manna | Non esiste perdono vogliamo la verità

La madre di Zoe Trinchero ha registrato un messaggio in cui dichiara di non poter perdonare Alex Manna, accusandolo di aver ucciso sua figlia e chiedendo risposte chiare. La registrazione, diffusa durante il processo, rivela il dolore e la rabbia di una madre che cerca giustizia. Intanto, gli avvocati di Manna discutono tra perizie psichiatriche e possibili aggravanti legate all’omicidio preterintenzionale. La vicenda ha scosso la comunità locale, dove Zoe abitava e frequentava la scuola.

La madre di Zoe Trinchero in un audio ha ammesso di non riuscire a perdonare Alex Manna per l'omicidio della figlia. Stavano progettando il suo futuro prima che accadesse l'impensabile. L'avvocato di Manna ha una difesa ben precisa in mente, ma diversi testimoni gli vanno contro. Importante la dinamica: c'è la differenza tra una caduta e una spinta della giovane. Per Manna si va incontro a una perizia psichiatrica, anche considerando quanto dichiarato in fase di confessione. L'audio della madre di Zoe La madre di Zoe Trinchero, in un audio, ha parlato di Alex Manna. Inizia parlando di Zoe, della sua innocenza e di quando le aveva detto che ora che lavorava, poteva pensarci lei ad aiutarla a pagare tutto.