Fedora Pocketblue Remix | nuova vita per vecchi smartphone Android Xiaomi e OnePlus grazie a Linux

Un progetto open source ha riattivato vecchi smartphone Xiaomi e OnePlus, offrendo loro una nuova vita grazie a Linux. Questa iniziativa permette di trasformare dispositivi ormai obsoleti in strumenti utili, installando il sistema operativo Fedora Pocketblue Remix. Molti utenti trovano questa soluzione interessante perché può prolungare la durata dei dispositivi e ridurre l’accumulo di elettronica vecchia.

Fedora Pocketblue Remix: Una Nuova Vita per Smartphone Xiaomi e OnePlus. Un progetto open source sta ridando speranza a vecchi smartphone e tablet Android, in particolare modelli Xiaomi e OnePlus. Fedora Pocketblue Remix, basato su una variante di Linux, permette di installare un sistema operativo completo e aggiornabile su dispositivi datati, offrendo un'alternativa all'obsolescenza programmata e all'accumulo di rifiuti elettronici. L'iniziativa, emersa a metà febbraio 2026, mira a estendere il ciclo di vita di hardware esistente, fornendo un'opzione software moderna e sicura. Dalle Ceneri di Universal Blue: L'Evoluzione di un'Idea.