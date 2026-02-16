Federico Basso ospite a Stories VIDEO

Federico Basso ha partecipato a “Stories” per parlare del futuro dell’intelligenza artificiale, motivato dalla crescente preoccupazione per l’impatto di queste tecnologie sulla vita quotidiana. Durante la trasmissione, ha spiegato come le innovazioni in questo settore potrebbero rivoluzionare settori come la sanità e i trasporti, portando a cambiamenti concreti nei prossimi anni.

Federico Basso a "Stories": Il Futuro dell'Intelligenza Artificiale al Centro del Dibattito Televisivo. Federico Basso, divulgatore scientifico di spicco e figura chiave nel panorama italiano dell'intelligenza artificiale, è stato ospite oggi, 16 febbraio 2026, a "Stories", il programma di approfondimento di. La sua partecipazione ha acceso un dibattito sulle ultime frontiere dell'IA e le sue implicazioni per la società e la tecnologia. L'intervento arriva in un momento di crescente interesse pubblico verso un tema che definisce il futuro prossimo. L'IA Sotto Esame: Un Momento Cruciale per il Paese.