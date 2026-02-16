Federica Brignone ha conquistato il pubblico a Cortina, mentre il suo presunto nuovo fidanzato, James Mbaye, la supportava dalla tribuna. James, ex giocatore di basket e modello, si è fatto notare per la sua presenza durante la gara, mentre tifava per la sciatrice. La sua presenza ha attirato l’attenzione tra gli appassionati presenti.

A fare il tifo per Federica Brignone, verso l'ennesimo trionfo, c'era anche James Mbaye, l'uomo che sembra aver conquistato il cuore della Tigre di La Salle. Secondo le ricostruzioni de Il Resto del Carlino, sarebbe rimasto vicino ai familiari della campionessa per tutta la gara e avrebbe poi condiviso con loro l'emozione di una giornata entrata ufficialmente nella storia. Gli indizi che confermano la presenza di James Mbaye a Cortina sono molteplici. Nelle ore della gara, sul suo profilo, sarebbero comparse immagini panoramiche della località e contenuti legati all'impresa di Brignone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Federica Brignone regina (anche) di cuori. A fare il tifo in tribuna il suo presunto nuovo fidanzato

Federica Brignone, famosa atleta italiana, si trova al centro dell’attenzione dopo aver iniziato una relazione con James Mbaye, un imprenditore senegalese.

Ambra Angiolini ha recentemente parlato della sua vita sentimentale, condividendo di essere nuovamente innamorata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.