Federica Brignone pensa al ritiro? Senza antinfiammatori non posso sciare

Federica Brignone ha detto di non poter pensare al ritiro perché senza antinfiammatori non riesce a sciare, e questa sua frase arriva dopo aver vinto il secondo oro olimpico a Cortina d’Ampezzo, dove ha dimostrato di essere ancora in forma.

A Cortina d’Ampezzo, in cornice olimpica, Federica Brignone ha parlato ai giornalisti dopo aver ottenuto il secondo oro olimpico alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. L’intervento mette in luce non solo la prestazione brillante, ma anche l’impegno a tutela del corpo, tema chiave di una stagione intensa. L’atleta italiana punta a gestire al meglio il recupero, restando concentrata sui propri obiettivi mentre si prepara a festeggiare insieme al team e alle persone che hanno accompagnato il suo percorso. Ora la campionessa intende concedersi qualche giorno di riposo per vivere appieno la conquista e riconnettersi con la propria cerchia di sostegno. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Federica Brignone pensa al ritiro? "Senza antinfiammatori non posso sciare Federica Brignone medita propositi di ritiro? “O scio senza antinfiammatori, altrimenti…” Federica Brignone pensa a un possibile ritiro dopo aver vinto il secondo oro nello sci alpino a Milano Cortina 2026, perché vuole evitare di assumere antinfiammatori. Federica Brignone resta prudente: “Un conto è sciare, un altro andare forte” Federica Brignone, attuale atleta di punta dello sci alpino italiano, continua il suo percorso di recupero dopo l'infortunio subito ad aprile durante i Campionati Italiani Assoluti in Val di Fassa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Federica Brignone, dai mini sci rosa provati di nascosto alla vittoria olimpica: storia della tigre d'oro; Da Artesina all'oro olimpico: il capolavoro di Federica Brignone, 10 mesi dopo l'infortunio; Ninna Quario, la mamma di Brignone: Fede, ora fermati; Federica Brignone oro nel Super-G. Ritiro sì o ritiro no? Federica Brignone fa chiarezza sul suo futuroDopo il grande successo alle Olimpiadi di Milano Cortina con un doppio oro da sogno, Federica Brignone pensa al ritiro? La campionessa con una replica ai microfoni di Eurosport fa chiarezza sul suo ... novella2000.it Federica Brignone, l'inchino delle rivali: chi è la leggenda azzurra oro nello slalom gigante alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026Federica Brignone vince l’oro nel gigante alle Olimpiadi Milano-Cortina, le avversarie si inchinano a lei in un gesto di rispetto storico. alfemminile.com Federica Brignone ha detto che, nonostante i risultati eccezionali alle Olimpiadi, tornerebbe volentieri indietro di un anno per non rompersi la gamba x.com Corriere della Sera. . Nel giorno del trionfo di Federica Brignone nello sci e dei risultati strabilianti di tutto lo sport azzurro alle Olimpiadi di Milano-Cortina, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha fatto visita alla sede del Corriere della Sera in via Solferino - facebook.com facebook