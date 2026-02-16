Federica Brignone non voleva scendere nella seconda manche del gigante a Cortina | cosa è successo

Federica Brignone ha deciso di non scendere in gara durante la seconda manche del gigante di Cortina, dopo aver avuto un momento di crisi. La campionessa ha rivelato di aver dovuto autolesionarsi per trovare il coraggio di partire, un gesto che ha sorpreso molti appassionati. La sua scelta ha segnato un episodio raro nel mondo dello sci, dove la determinazione spesso prevale sulla paura.

