Federica Brignone pensa a un possibile ritiro dopo aver vinto il secondo oro nello sci alpino a Milano Cortina 2026, perché vuole evitare di assumere antinfiammatori. La campionessa italiana ha spiegato che, se continuerà a sciare, lo farà senza farmaci, altrimenti dovrà smettere. Dopo le medaglie conquistate, Brignone si concede un periodo di pausa per recuperare e prendersi cura del suo corpo.

A Casa Italia, a Cortina d’Ampezzo, Federica Brignone ha parlato con la stampa dopo aver conquistato il secondo oro nello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’azzurra staccherà la spina per un po’ dopo i Giochi, per prendersi cura al meglio del proprio corpo. L’azzurra tornerà a casa e festeggerà i due titoli olimpici: “ Ora voglio godermi qualche giorno di riposo. Spero di riuscire a condividere un po’ queste vittorie con i miei, con la mia squadra, a me piace stare con le persone che hanno lavorato per questo, quindi cercherò di condividere con loro e mi prenderò un momento per me, per realizzare tutto quello che è successo “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federica Brignone medita propositi di ritiro? “O scio senza antinfiammatori, altrimenti…”

Federica Brignone ha risposto ai rumors sul suo ritiro, che circolano dopo le Olimpiadi di Milano Cortina, a causa delle voci che la danno vicina all’addio allo sci.

Federica Brignone conquista l’oro nel SuperG femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.