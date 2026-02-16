Federica Brignone medita propositi di ritiro? O scio senza antinfiammatori altrimenti…
Federica Brignone pensa a un possibile ritiro dopo aver vinto il secondo oro nello sci alpino a Milano Cortina 2026, perché vuole evitare di assumere antinfiammatori. La campionessa italiana ha spiegato che, se continuerà a sciare, lo farà senza farmaci, altrimenti dovrà smettere. Dopo le medaglie conquistate, Brignone si concede un periodo di pausa per recuperare e prendersi cura del suo corpo.
A Casa Italia, a Cortina d’Ampezzo, Federica Brignone ha parlato con la stampa dopo aver conquistato il secondo oro nello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’azzurra staccherà la spina per un po’ dopo i Giochi, per prendersi cura al meglio del proprio corpo. L’azzurra tornerà a casa e festeggerà i due titoli olimpici: “ Ora voglio godermi qualche giorno di riposo. Spero di riuscire a condividere un po’ queste vittorie con i miei, con la mia squadra, a me piace stare con le persone che hanno lavorato per questo, quindi cercherò di condividere con loro e mi prenderò un momento per me, per realizzare tutto quello che è successo “. 🔗 Leggi su Oasport.it
Federica Brignone vicina al ritiro dopo le Olimpiadi di Milano Cortina? Lei replica ai rumor sul suo futuro
Federica Brignone ha risposto ai rumors sul suo ritiro, che circolano dopo le Olimpiadi di Milano Cortina, a causa delle voci che la danno vicina all’addio allo sci.
Federica Brignone dall’inferno alla gloria eterna: “Non pensavo di vincere, senza parole!” – VIDEO
Federica Brignone conquista l’oro nel SuperG femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Sergio Mattarella chiama Brignone: Federica, guarisci prestoLa campionessa, che ha subito la frattura scomposta del piatto tibiale e della testa del perone e la rottura del legamento crociato anteriore, scherza sui social: Come al solito le cose le faccio in ... rainews.it
Sci: brutta caduta per Federica Brignone agli italiani di gigante, il videoL’incidente è avvenuto in un tratto dove la luce cambiava (dal sole stava entrando in un tratto in ombra), ha impattato con il braccio destro in un palo di una porta blu. A quelle velocità, ... lastampa.it
Federica Brignone ha detto che, nonostante i risultati eccezionali alle Olimpiadi, tornerebbe volentieri indietro di un anno per non rompersi la gamba x.com
Corriere della Sera. . Nel giorno del trionfo di Federica Brignone nello sci e dei risultati strabilianti di tutto lo sport azzurro alle Olimpiadi di Milano-Cortina, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha fatto visita alla sede del Corriere della Sera in via Solferino - facebook.com facebook