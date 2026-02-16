Federica Brignone inchino alla regina | il miracolo costruito fuori pista

Federica Brignone ha conquistato la vittoria fuori pista, dimostrando ancora una volta il suo talento, dopo aver affrontato condizioni difficili in montagna. La sua performance ha sorpreso gli appassionati e ha fatto parlare di sé anche tra gli esperti, che hanno riconosciuto la sua tenacia e abilità. Alberto Tomba, poco prima, aveva scherzato sul suo possibile bis in gigante, ma ora il suo commento si trasforma in una realtà concreta sulla neve delle Tofane.

L'aveva detto Alberto Tomba, poco prima della favola scritta in punta di sci da Federica e divenuta realtà quando il sole splendeva sulle Tofane: «Spero faccia il bis in gigante, così mi imita». La fuoriclasse è stata di parola: in una Cortina fiammeggiante e teatro di imprese leggendarie, Federica Brignone, 35 anni, è entrata nell'epos dello sci dalla porta principale eguagliando proprio la Bomba, il più grande sciatore che l'Italia abbia mai avuto: Alberto aveva vinto due straordinarie medaglie d'oro alle Olimpiadi di Calgary 1988, facendo interrompere da Pippo Baudo persino il Festival di Sanremo e ipnotizzando l'Italia intera.