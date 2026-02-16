Federica Brignone il dolore e la lucidità oltre la vittoria

Milano, 16 feb. (askanews) – “Per me in questo momento sciare è comunque difficile, non è una cosa banale, è una cosa dolorosa, per cui devo sempre fare i conti con un certo tipo di mostri con cui combatto da un po’”. Lo dice sorridendo ai cronisti che la circondano a Casa Italia a Cortina per festeggiare il suo secondo oro olimpico nell’arco di pochi giorni. Lo dice con naturalezza, Federica Brignone, come se niente fosse, in realtà sono parole che hanno un peso, che hanno una verità spesso poco raccontata nel mondo dello sport. Sono parole che parlano della realtà accanto alla leggenda dei trionfi, di una persona, di un corpo fisico, accanto al corpo mediatico che viene creato intorno alla figura del Campione.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Federica Brignone ha affrontato l'ultimo salto del Super Gigante di Milano-Cortina come se fosse l'ultima occasione della sua vita.

Federica Brignone, sciatrice italiana, torna in gara partecipando allo slalom gigante di Kronplatz, in programma il 20 gennaio.

