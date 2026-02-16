Federica Brignone clamoroso Alberto Tomba al telefono | Per il 3° oro

Federica Brignone ha ricevuto una chiamata importante da Alberto Tomba subito dopo aver concluso la gara del gigante, dove ha conquistato il suo secondo oro olimpico. L’ex campione ha chiamato per congratularsi e condividere l’entusiasmo, dimostrando il legame tra le due stelle dello sci italiano. Un momento che ha sorpreso la sportiva, che si trovava ancora sul podio, circondata dai tifosi e dai media.

Appena scesa dal podio del gigante, con al collo il secondo oro olimpico, Federica Brignone ha ricevuto una chiamata speciale: dall’altra parte del telefono c’era Alberto Tomba. Il campione bolognese, che nel 1988 alle Olimpiadi invernali di Calgary firmò una storica doppietta, non ha perso tempo per congratularsi con l’azzurra dopo l’impresa di Milano-Cortina 2026. Brignone ha conquistato l’oro in slalom gigante, il secondo nella stessa edizione dei Giochi, eguagliando un traguardo che nello sci alpino italiano portava proprio la firma di Tomba. Un passaggio di testimone ideale tra due epoche, con la valdostana entrata di diritto nell’olimpo dello sport azzurro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Federica Brignone, clamoroso Alberto Tomba al telefono: "Per il 3° oro..." Alberto Tomba chiama Federica Brignone dopo il secondo oro alle Olimpiadi: “Sei una grande” Alberto Tomba ha chiamato Federica Brignone dopo aver vinto il suo secondo oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina, per complimentarsi con lei e riconoscere il suo talento. Dopo Alberto Tomba, c'è solo Federica Brignone Federica Brignone ha ottenuto un risultato storico, diventando la seconda atleta italiana a vincere due medaglie d’oro nello sci alpino alle Olimpiadi, dopo Alberto Tomba. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Doppietta d’oro, la favola di Brignone a Cortina continua; Dal grave infortunio alla gloria eterna: le tappe dell’impresa epica di Federica Brignone; Brignone nella storia diretta Olimpiadi: l'azzurra conquista il secondo oro, Milano Cortina; Milano-Cortina, Oro per la Brignone nel gigante: le avversarie si inchinano | Libero Quotidiano.it. Federica Brignone dall’infortunio ai due ori olimpici: È un sogno inimmaginabileL'infortunio dello scorso aprile è ormai acqua passata per Federica Brignone, che in questa edizione dell'Olimpiade ha vinto due ori, entrando così nella storia dello sci azzurro. I 10 mesi di stop no ... ildigitale.it Federica Brignone come Alberto Tomba: due ori nella stessa Olimpiade!Conquistare due medaglie d'oro nella stessa edizione delle Olimpiadi Invernali è un'impresa per pochissimi eletti nella storia dello sport italiano: per ... oasport.it Lo Slalom Gigante, con Federica Brignone che ha conquistato la seconda Medaglia d'Oro, è stato visto – dalle 13.29 alle 14.51 - da 4 milioni 550 mila spettatori, pari al 30,6% di share. #AscoltiTv #MilanoCortina2026 x.com Corriere della Sera. . Nel giorno del trionfo di Federica Brignone nello sci e dei risultati strabilianti di tutto lo sport azzurro alle Olimpiadi di Milano-Cortina, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha fatto visita alla sede del Corriere della Sera in via Solferino - facebook.com facebook