Fecci Noceto Mariani Compiano e Taccagni Soragna nel nuovo Cda della Bonifica Parmense

I sindaci Fabio Fecci di Noceto, Francesco Mariani di Compiano e Marco Taccagni di Soragna sono stati nominati membri del nuovo Consiglio d’amministrazione della Bonifica Parmense, a seguito delle elezioni comunali dello scorso mese. La loro nomina permette di rafforzare la rappresentanza territoriale all’interno dell’ente, che si occuperà di gestire le risorse idriche e le opere di bonifica nella provincia di Parma. La prima riunione del Cda si terrà nei prossimi giorni, segnando l’inizio del mandato 2026-2030.

Fecci, Mariani e Taccagni rappresenteranno i territori della pianura e della montagna ubicati all'interno del comprensorio gestito dal Consorzio. Soddisfazione è stata espressa dagli organi dirigenziali e dal Cda della Bonifica Parmense, oltre che dai tre neo-eletti ai quali tutto l'ente consortile ha augurato buon lavoro.

Il Consorzio di bonifica della Romagna occidentale ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione, confermando Vincenzi come presidente, dopo aver approvato il bilancio che evidenzia un incremento delle risorse da destinare alla manutenzione delle Terre Bianche.

Sono state concluse le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Amministrazione del Consorzio della Bonifica Parmense, secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale.

