Febbraio nei punti vendita Rava e Fava di Asti tra cioccolato

Asti fa festa a febbraio nei negozi Rava e Fava, dove il cioccolato è protagonista. La causa è la passione per i prodotti locali e sostenibili, che si traduce in una selezione di dolci artigianali e cosmetici naturali provenienti da piccoli produttori. Durante il mese, i clienti possono scoprire nuove creazioni e sostenere le aziende della zona.

Asti celebra il locale e l’etica: Rava e Fava scommettono su cioccolato, cosmesi naturale e piccoli produttori. Asti si prepara a un febbraio all’insegna dei sapori autentici e della bellezza consapevole. I punti vendita Rava e Fava, in Piazza Porta Torino 14 e Via Cavour 83, ospitano iniziative dedicate al cioccolato equo-solidale, alla cosmesi naturale e alla valorizzazione dei piccoli produttori locali, con un particolare sulle eccellenze della provincia di Cuneo. L’obiettivo è promuovere un consumo più responsabile e sostenibile, sostenendo filiere etiche e valorizzando il lavoro femminile.🔗 Leggi su Ameve.eu

