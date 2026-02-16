Faraglioni sempre più fragili scatta alert su Mattinata
L’Arco di Diomede a Mattinata rischia di crollare, avverte Italia Nostra, a causa dell’erosione crescente e della mancanza di fondi. La formazione rocciosa, simbolo naturale della zona, si sta sgretolando rapidamente, e le autorità locali faticano a trovare risorse per proteggerla. La situazione diventa sempre più critica, con i faraglioni che mostrano segni evidenti di instabilità.
Mattinata sotto shock: a rischio crollo l’Arco di Diomede, l’allarme di Italia Nostra e il nodo dei finanziamenti. La costa di Mattinata, nel Gargano, è in allerta. L’Arco di Diomede, uno dei simboli del paesaggio pugliese, è a rischio crollo imminente a causa di un’erosione avanzata. L’associazione Italia Nostra ha lanciato un appello urgente alle istituzioni, denunciando una situazione geologica critica già documentata nel 2022 e l’esclusione della comunità locale dal processo decisionale. Un faraglione fragile: i dati dell’erosione e il monito di Melendugno. La preoccupazione per la stabilità dell’Arco di Diomede non è nuova.🔗 Leggi su Ameve.eu
Faraglioni sempre più fragili, scatta alert su Mattinata: "Arco di Diomede a rischio crollo imminente"
L’arco di Diomede a Mattinata è in pericolo di crollo, perché le forze naturali continuano a erodere le rocce.
"Sempre più italiani sono fragili e poveri"
A Carpi, le richieste di aiuto aumentano.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Faraglioni sempre più fragili, scatta alert su Mattinata: Arco di Diomede a rischio crollo imminente; Crolla l’Arco degli Innamorati di Sant’Andrea: il maltempo cancella il simbolo del Salento; Torre Sant’Andrea, crolla l’Arco degli innamorati: cancellati i faraglioni simbolo del Salento.
Sempre più italiani sono fragili e poveriSono in aumento a Carpi le famiglie, anche italiane, che si rivolgono per aiuto e assistenza a Porta Aperta. Il nuovo consiglio direttivo, eletto lo scorso dicembre, eredita la responsabilità di ... ilrestodelcarlino.it
15 febbraio 2026 – Sant’Andrea Oggi solo lacrime per il crollo dell’arco dei faraglioni di Sant’Andrea. Un simbolo che per anni ha rappresentato questo tratto di costa non c’è più. È un continuo pellegrinaggio di persone, quasi fosse un lutto collettivo. Ma l - facebook.com facebook