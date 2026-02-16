Faraglioni sempre più fragili scatta alert su Mattinata

L’Arco di Diomede a Mattinata rischia di crollare, avverte Italia Nostra, a causa dell’erosione crescente e della mancanza di fondi. La formazione rocciosa, simbolo naturale della zona, si sta sgretolando rapidamente, e le autorità locali faticano a trovare risorse per proteggerla. La situazione diventa sempre più critica, con i faraglioni che mostrano segni evidenti di instabilità.

Mattinata sotto shock: a rischio crollo l’Arco di Diomede, l’allarme di Italia Nostra e il nodo dei finanziamenti. La costa di Mattinata, nel Gargano, è in allerta. L’Arco di Diomede, uno dei simboli del paesaggio pugliese, è a rischio crollo imminente a causa di un’erosione avanzata. L’associazione Italia Nostra ha lanciato un appello urgente alle istituzioni, denunciando una situazione geologica critica già documentata nel 2022 e l’esclusione della comunità locale dal processo decisionale. Un faraglione fragile: i dati dell’erosione e il monito di Melendugno. La preoccupazione per la stabilità dell’Arco di Diomede non è nuova.🔗 Leggi su Ameve.eu

L’arco di Diomede a Mattinata è in pericolo di crollo, perché le forze naturali continuano a erodere le rocce.

