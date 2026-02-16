Fantacalcio | acquisita la maggioranza della Lega Serie A per 40 milioni di euro
La Lega Serie A è stata acquistata per 40 milioni di euro, portando un nuovo impulso al settore del Fantacalcio in Italia. La società ha deciso di investire in questo mercato, puntando a coinvolgere milioni di appassionati. Con questa operazione, il panorama del fantasy football italiano si prepara a cambiare volto, con più opportunità e innovazioni per i giocatori.
Il mondo del fantasy sport italiano entra in una nuova fase di sviluppo grazie all’ingresso della Lega Serie A nel business di Fantacalcio. L’operazione mette in evidenza una valorizzazione significativa e amplia le opportunità di coinvolgimento per milioni di appassionati, registrando una novità di rilievo per il panorama del calcio digitale e dei contenuti ufficiali. La Lega Serie A ha formalizzato l’acquisizione della maggioranza del Fantacalcio, con una valutazione complessiva dell’asset attestata attorno ai 40 milioni di euro. L’operazione è finalizzata a integrare le immagini ufficiali e a offrire un prodotto più appetibile per la community di fantallenatori, già composta da circa 3 milioni di iscritti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Lega Serie A Fantacalcio: comprato il 51%, affare monstre da 40 milioni di euro! Tutti i dettagli del nuovo business
La Lega Serie A Fantacalcio ha acquistato il 51% delle azioni, portando a casa un affare da 40 milioni di euro, dopo mesi di trattative intense.
Fantacalcio Lega Serie A: affare da 40 milioni di euro! Il piano di De Siervo per acquisirne il controllo, cosa sta succedendo
La Lega Serie A sta pianificando un’operazione da circa 40 milioni di euro per acquisire il controllo del Fantacalcio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
