Fantacalcio | acquisita la maggioranza della Lega Serie A per 40 milioni di euro

Il mondo del fantasy sport italiano entra in una nuova fase di sviluppo grazie all’ingresso della Lega Serie A nel business di Fantacalcio. L’operazione mette in evidenza una valorizzazione significativa e amplia le opportunità di coinvolgimento per milioni di appassionati, registrando una novità di rilievo per il panorama del calcio digitale e dei contenuti ufficiali. La Lega Serie A ha formalizzato l’acquisizione della maggioranza del Fantacalcio, con una valutazione complessiva dell’asset attestata attorno ai 40 milioni di euro. L’operazione è finalizzata a integrare le immagini ufficiali e a offrire un prodotto più appetibile per la community di fantallenatori, già composta da circa 3 milioni di iscritti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

