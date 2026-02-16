Famiglia nel bosco scatta la diffida | bambini chiusi a chiave e traumi inascoltati Il giallo della porta smentite e allarme

Una famiglia nel bosco è stata raggiunta da una diffida dopo che i bambini sono stati trovati chiusi a chiave in casa. La polizia ha scoperto che i piccoli venivano lasciati dentro da soli per molte ore, anche quando erano malati. Le autorità temono che questa situazione abbia causato traumi duraturi nei bambini, ma la famiglia respinge le accuse, parlando di una gestione normale. La vicenda si è infittita anche a causa di un misterioso dettaglio: una porta chiusa a chiave che nessuno ha saputo spiegare chiaramente.

C'è un limite oltre il quale la tutela del minore smette di essere protezione e si trasforma in accanimento ideologico e burocratico. Il caso della famiglia del bosco di Palmoli, che da mesi tiene l'Italia con il fiato sospeso, si arricchisce in queste ore di un nuovo, inquietante capitolo che odora di beffa e suona come un colpo che arriva dritto alla bocca dello stomaco: quello di una porta che divide, fisicamente e simbolicamente, il dolore di una madre, Catherine, da quello dei suoi tre figli. Famiglia nel bosco, la diffida e il giallo della porta. Gli avvocati della coppia hanno inviato una diffida formale al Tribunale per i minorenni dell'Aquila. I coniugi Trevallion hanno diffidato un'assistente sociale dopo aver scoperto che i loro figli erano stati rinchiusi a chiave in casa durante le ore notturne. Una famiglia ha denunciato che i loro bambini sono stati rinchiusi a chiave nel bosco, causando grande preoccupazione tra i vicini. Gli avvocati Danila Solinas e Marco Femminella, difensori della famiglia del Bosco, hanno presentato al Tribunale per i minorenni dell'Aquila e al servizio sociale, una diffida in cui una relazione tecnica descrive documenti e immagini che, secondo i legali, dimostrano il disagio dei bambini; la casa famiglia respinge le accuse e chiarisce le misure adottate per la sicurezza. Gli avvocati della "Famiglia nel bosco" chiedono al Tribunale dei minorenni dell'Aquila la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale. Il neuropsichiatra Tonino Cantelmi denuncia traumi psicologici nei figli.