Famiglia nel bosco la zia | ‘La porta si chiude quando Catherine passa È una crudeltà’
Rachel Birmingham ha raccontato che la famiglia nel bosco ha vissuto un momento difficile perché la zia ha chiuso la porta ogni volta che Catherine passava, provocando dolore a tutti. La donna ha spiegato che questa scelta rappresenta una crudeltà e una sofferenza inutile, sottolineando quanto sia stato difficile affrontare questa giornata.
Rachel Birmingham a Dentro la notizia: ‘Una sofferenza inutile’. «È stato molto difficile oggi, davvero molto provante. La comunità dice che la porta è rimasta sempre aperta? La porta si chiude quando Catherine passa. Lei può uscire ma non può rientrare. Questo è frustrante quando ha in braccio suo figlio che sta avendo un incubo». Con queste parole Rachel Birmingham, sorella d i Catherine e zia dei bambini della cosiddetta Famiglia nel bosco, ha raccontato il proprio dolore in un’intervista rilasciata il 16 febbraio a Dentro la Notizia. Rachel è arrivata dall’Australia insieme alla madre per stare vicino alla famiglia in questo momento delicato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
La famiglia nel bosco torna a far parlare di sé.
