Famiglia nel bosco immagini dei figli nell' istanza scioccante dei consulenti | Stanno male morsi e urla

I segni del “trauma da sradicamento” nei figli dei coniugi Trevallion sono diversi ed evidenti, anche con manifestazioni di autolesionismo. È il quadro fatto dal team di consulenti della famiglia nel bosco degli oltre tre mesi dei tre bambini e della madre nella casa famiglia di Vasto. “Stanno male” scrivono i legali nella relazione allegata alla quarta istanza di ricongiungimento dei genitori e la coppia. La relazione dei consulenti della famiglia nel bosco Gli effetti sull’equilibrio psicologico dei tre bambini sono stati rilevati dai due avvocati della famiglia, Marco Femminella e Danila Solinas, lo psichiatra Tonino Cantelmi e la psicologa Martina Aiello, attraverso l’analisi di un centinaio di file contenenti foto, video, audio e disegni dei piccoli all’interno della casa famiglia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

