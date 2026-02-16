Falsi lavori per favorire l’ingresso di stranieri irregolari in Italia | due arresti a Firenze

A Firenze, le forze dell’ordine hanno arrestato due persone che gestivano una rete di falsi lavori. La loro attività serviva a facilitare l’ingresso di stranieri irregolari nel paese, alterando documenti e certificazioni di lavoro. Questo gruppo creava falsi contratti e attestazioni, permettendo così a diverse persone di entrare illegalmente in Italia. La scoperta è arrivata grazie a un’indagine durata mesi, durante la quale sono stati sequestrati numerosi documenti falsi.

FIRENZE – Smantellata a Firenze una centrale del falso impegnata a “truccare” i flussi migratori per favorire l’ingresso di stranieri in Italia. Su delega della Procura, la squadra mobile della questura, insieme all’Ispettorato del lavoro, ha dato esecuzione nella giornata di oggi (16 febbraio) a due ordinanze di custodia cautelare: una in carcere per un cittadino del Bangladesh, gestore di diverse attività commerciali tra Firenze e Londra, e una ai domiciliari per una complice italiana. L’inchiesta mette a nudo un sistema cinico che sfruttava le maglie del cosiddetto Decreto Flussi. Secondo l’ipotesi accusatoria, gli indagati creavano documentazione ideologicamente falsa per indurre in errore le prefetture e ottenere il nulla osta necessario per far arrivare stranieri — principalmente dal Bangladesh — nel nostro paese. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Falsi lavori per favorire l’ingresso di stranieri irregolari in Italia: due arresti a Firenze Controlli della Polizia di Stato: due stranieri irregolari allontanati e sorveglianza speciale per soggetto pericoloso Recenti controlli della Polizia di Stato ad Arezzo hanno portato all’allontanamento di due cittadini stranieri irregolari e all’applicazione di una misura di sorveglianza speciale per un soggetto considerato pericoloso. Documenti falsi per ingresso e soggiorno in Italia, 13 georgiane arrestate Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La mente del commercialista nullatenente dietro alla maxi truffa da 77 milioni a Venezia; Ottengono i permessi di soggiorno grazie a falsi contratti di lavoro, 22 indagati; Favoreggiamento dell'immigrazione irregolare: espulso cittadino tunisino. Si stanno moltiplicando le segnalazioni di falsi avvisi affissi nei condomini che annunciano lavori per la nuova rete veloce. Questi volantini, spesso molto simili a quelli ufficiali, servono a mandare finti incaricati a casa per far firmare contratti non richiesti o per v - facebook.com facebook