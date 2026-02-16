Factbox-China’s Lunar New Year travel rush is world’s biggest annual migration
Ogni anno, durante le festività del Capodanno lunare, centinaia di milioni di cinesi si spostano su tutto il territorio nazionale, creando la più grande migrazione annuale al mondo. Questa grande ondata di viaggi viene alimentata dalla tradizione di riunire le famiglie e celebrare insieme nelle città d’origine, spesso coinvolgendo treni e bus in traffico intenso. Le autorità prevedono che quest’anno il flusso di pendolari raggiungerà picchi simili agli anni precedenti, con milioni di persone che partono dai grandi centri urbani verso zone rurali.
The Lunar New Year travel rush, or “Chunyun” in Chinese, is often seen as a barometer for the country’s economic health and a pressure test of its vast transport system. This year’s Lunar New Year travel rush kicked off on Feb. 2 and will run for 40 days. The official Spring Festival public holidays, as the new year celebrations are known, will run from Feb. 15 to 23. Officials expect a record 9.5 billion domestic trips during the 40-day period, up from about 9.02 billion last year. Such annual official tallies have jumped since the transport ministry revamped the category before the Lunar New Year in 2023 to include road trips on major national expressways. 🔗 Leggi su Internazionale.it
A gennaio, in Cina, un servizio di un’app di lavoro occasionale ha suscitato polemiche dopo aver offerto la possibilità di assumere proxy per inchinarsi agli anziani durante il Capodanno lunare.
Il Festival delle Lanterne di Zigong, in Sichuan, ha avuto inizio il 24 gennaio, segnando l’atteso arrivo del Capodanno lunare.