Fabio Caressa provocatorio su Kalulu-Bastoni | Qualcuno che ha visto tutto poteva dirlo
Fabio Caressa ha criticato duramente la gestione del caso Kalulu-Bastoni durante la trasmissione Sky Calcio Club, affermando che qualcuno che ha assistito a tutto avrebbe potuto anticipare le problematiche. La sua osservazione deriva dal fatto che le immagini dei video check sono state interpretate in modo controverso, lasciando spazio a dubbi sulla corretta applicazione del regolamento. Caressa ha sottolineato che, in situazioni come questa, il protocollo VAR dovrebbe essere rivisto per rendere più chiara e giusta la decisione.
Fabio Caressa a Sky Calcio Club analizza le polemiche di Inter-Juventus e lancia la provocazione sul caso Kalulu-Bastoni: "Il protocollo VAR va cambiato se la legalità non garantisce giustizia".
De Rossi sull’episodio Kalulu-Bastoni che ha indignato tutti: “Per fortuna è accaduto in Juve-Inter”
Daniele De Rossi ha commentato l’episodio tra Kalulu e Bastoni durante la partita di San Siro, sottolineando che l’incidente ha avuto un impatto globale perché si è svolto durante il match tra Juventus e Inter.
Storie tese tra Naomi Osaka e Sorana Cirstea, gelo dopo la vittoria: “Poteva dirlo direttamente a me”
Durante il secondo turno dell'Australian Open femminile, Naomi Osaka e Sorana Cirstea sono state protagoniste di un confronto teso, culminato in un momento di gelo tra le due giocatrici dopo la vittoria.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
