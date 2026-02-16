Fa turismo della paura L’attacco dell’imam di Torino a Silvia Sardone

L’imam di Torino ha accusato Silvia Sardone di sfruttare la paura per fare politica, alimentando tensioni tra le comunità musulmane e i residenti della città. La sua critica arriva in un momento in cui il Ramadan si avvicina, previsto per il 18 febbraio, e le discussioni si fanno sempre più accese. In particolare, l’imam ha denunciato che alcune dichiarazioni della politica rischiano di aumentare i timori e i malintesi tra le diverse comunità.

Il Ramadan quest’anno dovrebbe iniziare tra pochi giorni, il 18 febbraio, ma già si susseguono le polemiche. Sotto i riflettori ci sono i grandi Paesi europei dove, ormai, la concentrazione di soggetti di religione musulmana è molto alta, quindi Germania, Francia e Belgio soprattutto, ma anche l’Italia e l’Austria rischiano di veder modificare le proprie abitudini in nome della consuetudine islamica. L’onorevole Silvia Sardone in questi giorni si trova a Monaco di Baviera dove si è svolta una grande manifestazione contro il regime islamico iraniano e ne ha approfittato per toccare con mano il modo in cui la città si sta preparando al Ramadan. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Fa turismo della paura”. L’attacco dell’imam di Torino a Silvia Sardone Dritto e Rovescio, Silvia Sardone fa tacere il maranza: "Favolette! Non siamo rinc***" Forza Italia all'attacco: "A Torino sinistra e maranza uniti contro l'espulsione dell'imam Shanin" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’incubo dello sfratto. Crescono le richieste alla Spezia e dintorni : Esecuzioni con cautela; Porto Torres, il Rio Mannu fa paura: campi e strade allagate - L'Unione Sarda.it; Sale sul vaporetto con un coltello: scoppia la paura tra i passeggeri a bordo. L'uomo fermato al Lido; Paura al supermercato: bandito armato di pistola fa sdraiare a terra i clienti. Ora su Telenova per parlare di attualità politica. Mi confronterò con l’Eurodeputata Silvia Sardone x.com Gentile Silvia Sardone, oltre a un’ormai proverbiale superficialità nell’approccio alle religioni e alle culture del mondo, continua a distinguersi per un’islamofobia che appare più frutto di una volontà deliberata di mistificare che di semplice disinformazione. In u - facebook.com facebook