Ex miliziani Wagner | allerta spionaggio russo in Europa obiettivi infrastrutture e destabilizzazione interna

Ex miliziani Wagner sono al centro di un nuovo allarme delle agenzie di intelligence europee, che temono attività di spionaggio provenienti dalla Russia. Secondo le fonti, questi ex combattenti stanno cercando di infiltrarsi in infrastrutture strategiche come porti e centrali elettriche, con l’obiettivo di destabilizzare i governi locali. La presenza di questi operativi si è fatta più evidente in alcune città dell’Est Europa, dove si sono verificati incontri sospetti tra persone sospette e soggetti legati alla Russia. Le autorità temono che queste azioni possano portare a gravi conseguenze per la sicurezza regionale.

Spionaggio Russo: Ex Combattenti Wagner al Lavoro in Europa, Allarme dei Servizi Segreti. L’intelligence occidentale ha sollevato l’allarme su una presunta operazione russa che coinvolge ex miliziani del Gruppo Wagner, impegnati nel reclutamento di sabotatori per destabilizzare diversi paesi europei. L’inchiesta, pubblicata dal Financial Times il 16 febbraio 2026, rivela una strategia mirata a sfruttare l’esperienza di combattenti temprati per colpire infrastrutture critiche e fomentare disordini interni, in un momento di crescente tensione geopolitica. Un Nuovo Scenario di Guerra Ibrida. La strategia, secondo quanto emerso, si basa sull’utilizzo di combattenti provenienti dal Gruppo Wagner, una società militare privata russa che ha operato in Ucraina, Siria e Africa.🔗 Leggi su Ameve.eu Europa energetica: ridotta la dipendenza dal gas russo, nuovi fornitori e investimenti in infrastrutture. L’Europa ha ridotto significativamente la dipendenza dal gas russo, grazie all’ingresso di nuovi fornitori e a investimenti nelle infrastrutture. Dentro la strategia russa di destabilizzazione in Europa. Il laboratorio francese Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Lui è Kyle Wagner, arrestato a notte fonda a casa sua dai commando ICE per aver postato apologie di reato su Facebook. Un arresto che viola il primo, quarto, quinto e decimo emendamento ma chi sta più a contare. Libertà d’espressione, giusto processo, fac - facebook.com facebook