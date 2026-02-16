Evenepoel | Punto alla crono per recuperare tempo e conquistare la maglia
Remco Evenepoel punta alla cronometro per recuperare tempo e conquistare la maglia, dopo che un problema meccanico gli ha fatto perdere secondi preziosi nella prima tappa dell’UAE Tour 2026. La gara si è aperta con una prova impegnativa, dando ai corridori la possibilità di mettere in evidenza le proprie forze individuali.
La prima tappa dell’UAE Tour 2026 ha visto alcuni sviluppi inaspettati, con il leader della speciale classifica generale che rimane fiducioso, nonostante una temporanea perdita di minuti. La prova odierna, caratterizzata da una fuga del messicano Isaac Del Toro, ha messo in evidenza le strategie e le reazioni di alcuni tra i protagonisti principali della competizione. Nel corso della prova, Del Toro ha concluso con un margine di vantaggio di circa dieci secondi su Eigenepoel, risultato che nonostante la distanza, non sembra influenzare il pensiero del leader della Red Bull. La sua presenza adatti alla prova contro il tempo di domani rappresenta una componente fondamentale dell’intera strategia di classifica generale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
UAE Tour 2026, Evenepoel: “Non ho visto l’attacco di Del Toro, punto alla crono per recuperare tempo e prendere la maglia”
Remco Evenepoel, leader della Red Bull, ha perso tempo nella prima tappa dell’UAE Tour 2026 a causa di un attacco di Isaac Del Toro che non ha visto.
