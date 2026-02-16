Evasione Iva da 7,5 milioni nel commercio di auto | a processo 27 rivenditori

Una società che si occupa di vendita di automobili, insieme a ventisei rivenditori, si trova sotto processo per aver evaso 7,5 milioni di euro di IVA. La procura ha scoperto che molti di loro hanno omesso di dichiarare le tasse, evitando di versare l’imposta sul valore aggiunto per milioni di euro. Tra i vari soggetti coinvolti ci sono rivenditori ufficiali e altri senza autorizzazione. L’udienza preliminare si è svolta questa mattina davanti al giudice, che deciderà se procedere con il processo.

La Procura di Perugia ricostruisce il sistema: società fantasma, fatture false e prezzi ribassati. Tre gli irreperibili, stralciata la loro posizione Secondo l'accusa la società perugina avrebbe agito come capofila, collegando le varie concessionarie o rivendite di auto in giro per l'Italia, che avrebbero agito come figure "interposte", ma sempre su indicazioni della azienda a capo di tutto. Per la Procura di Perugia la frode si sarebbe articolata in diversi passaggi. In primo luogo i potenziali acquirenti di veicoli avrebbero individuato i mezzi da acquistare su siti internet riconducibili alle concessionarie "interposte", di fatto soggetti economici del tutto inesistenti.