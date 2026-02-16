Europei russi e americani in orbita insieme

La capsula SpaceX Dragon Freedom ha raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale, portando a bordo un team internazionale di astronauti. A bordo ci sono Sophie Adenot dell’Esa, Jessica Meir e Jack Hathaway della Nasa, e Andrei Fedyayev della Roscosmos. La navetta si è agganciata oggi alla stazione, dando il via alla missione epsilon dell’Esa. È la prima volta che russi, americani ed europei lavorano insieme in questa maniera nello spazio. La missione prevede esperimenti e attività di ricerca sulla stazione orbitante.

I quattro membri dell'equipaggio sono stati lanciati a bordo di un razzo Falcon 9 dal Kennedy Space Center della Nasa in Florida, venerdì 13 febbraio. Dopo aver trascorso circa 34 ore in orbita attorno alla Terra e aver raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale, i membri dell'equipaggio Crew-12 si sono preparati per l'attracco. Sophie Adenot e Jack Hathaway, entrambi con lunga esperienza di piloti collaudatori, hanno approfittato di questo tempo per familiarizzare con la vita e il lavoro in microgravità. Sophie Adenot dell'Esa e Jack Hathaway della Nasa hanno poi ricevuto le loro «ali da astronauta» dal comandante della Stazione Sergei Kud-Sverchkov con una breve cerimonia.