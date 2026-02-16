Europei a Portata di Mano Poi Stop | Infortunio per Leo Odje nella Finale Indoor Recupero e Valutazioni in Corso
Leo Odje si infortuna durante la finale indoor degli Europei, mettendo fine alle sue speranze di medaglia. L’atleta dell’Atletica Pedemontana Veneta si è infortunato mentre stava per conquistare una posizione importante, e ora si trova sotto osservazione medica. Le sue condizioni sono in fase di valutazione, mentre l’intero team si prepara alle prossime settimane di recupero.
Un Sogno a Portata di Mano, Poi l’Imprevisto: Leo Grace Odje e l’Atletica Pedemontana Veneta alla Prova del Fuoco. Ancona ha rappresentato un fine settimana di emozioni contrastanti per l’Atletica Pedemontana Veneta. La giovane Leo Grace Odje, atleta di grande talento, ha conquistato il pass per i campionati europei outdoor nei 200 metri, ma un infortunio muscolare durante la finale dei campionati italiani indoor under 18 ha interrotto bruscamente la sua corsa, lasciando un velo di amarezza sulla sua promettente stagione. La Scalata di Leo Grace Odje: Dal Vivaio di Arzignano alla Ribalta Nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Ancona, Atletica U18: sette giovani veneti in gara per i tricolori indoor. Odje cerca la conferma.
Ancona ospita i campionati italiani indoor U18, dove sette atleti dell’Atletica Pedemontana Veneta cercano di conquistare il titolo.
Federico Bernardeschi, l’infortunio alla clavicola è serio: stop lungo e tempi di recuperoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ecco perché per la semplificazione in Europa serve anche il contributo degli Stati; CARA EUROPA, NON CI SONO VALORI SENZA POTERE; Are you Rieti... Allievi a caccia degli Europei; Legiferare meglio in tempi di crisi: il Better Regulation Framework e la sfida dell’autonomia strategica europea.
Monaco, Rubio all’Europa: Nuovo secolo di prosperità insieme, l'era transatlantica non è finitaRubio a Monaco tende la mano: siamo un’unica civiltà, legami stretti. Ma i leader europei restano scettici. Von der Leyen: articolo 5 europeo ... lastampa.it
Macron, 'siamo a portata di tiro della Russia, riarmiamoci'Noi siamo a portata di tiro della Russia, ha avvertito oggi Emmanuel Macron parlando davanti alle truppe riunite nella base di Istres, nel sud della Francia. Se vogliamo restare credibili - ha ... ansa.it