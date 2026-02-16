Europa-Messico | Negoziati bloccati la paura di Trump frena l’accordo commerciale e l’autonomia economica europea

L’Unione Europea ha interrotto i negoziati con il Messico a causa delle pressioni di Donald Trump, che minacciava di imporre dazi se gli accordi venivano finalizzati. Bruxelles ha scelto di congelare le trattative per non rischiare tariffe più alte e mantenere un atteggiamento prudente verso gli Stati Uniti. La situazione ha portato a una pausa nelle discussioni, mentre l’Europa tenta di evitare tensioni con Washington.

L'Europa Frena il Messico per Non Scontentare Trump: Una Strategia Sotto Pressione. Bruxelles è costretta a un delicato esercizio di bilanciamento: il negoziato per un accordo commerciale con il Messico è di fatto in stallo, una decisione dettata dalla volontà di evitare reazioni potenzialmente negative da parte dell'ex Presidente americano Donald Trump. Questa paralisi, emersa nelle ultime ore, rischia di compromettere la spinta europea verso una maggiore autonomia economica e di rallentare la diversificazione dei mercati, in un contesto internazionale già segnato da tensioni e incertezze. L'Ombra di Trump sulle Strategie Europee.