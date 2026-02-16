Eurogroup Laminations a picco in Borsa | cosa sta accadendo

Le azioni di Eurogroup Laminations sono crollate in Borsa dopo che la società ha deciso di sospendere l’accordo di vendita alla società cinese FountainVest. La decisione è arrivata a causa delle difficoltà nelle trattative con il fondo di private equity, che avevano creato incertezza tra gli investitori. Oggi gli investitori hanno venduto rapidamente le loro azioni, facendo precipitare il valore della società.

Colano a picco in Borsa le azioni di Eurogroup Laminations (EGLA), dopo lo stop alla vendita della maggioranza ai cinesi del fondo di private equity FountainVest. Il titolo, dopo una iniziale sospensione al ribasso, è crollato a sul mercato Euronext Milan a 1,58 euro per azione, in ribasso del 55,5% rispetto a ieri. Su questa valutazione, EGLA segna un calo del 71% rispetto al prezzo del collocamento di 5,5 euro al suo debutto in Borsa, avvenuto il 10 febbraio 2023, e del 58% rispetto al prezzo dell'OPA promossa dal fondo di Hong Kong. Cosa è accaduto. Ad innescare le vendite a pioggia sul titolo è stato lo stop dell'autorità indiana competente a decidere sul rilascio dell'autorizzazione per gli investimenti esteri, perchè il via libera dell'autorità indiana era stato posto come condizione per la validità dell'operazione di vendita a FountainVest, che doveva acquisire una quota di maggioranza di EGLA e successivamente promuovere l'OPA obbligatoria finalizzata al delisitng.