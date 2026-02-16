Ettore Messina a Sky Sport | il commento di Valerio Bianchini

Ettore Messina ha fatto notizia su Sky Sport perché ha deciso di apparire senza la cravatta, rompendo così la sua abitudine di sempre. La scelta ha attirato l’attenzione degli spettatori, che non sono passati inosservati. Messina ha spiegato che voleva dimostrare una maggiore semplicità e libertà durante l’intervista, lasciando da parte le formalità. La sua decisione ha provocato reazioni tra i commentatori, alcuni dei quali hanno apprezzato il gesto.

Nel confronto televisivo su Sky Sport, una scelta estetica di Ettore Messina ha catturato l'attenzione: l'intervistato si è presentato senza la consueta cravatta, accompagnando l'esposizione con una camicia bianca dal colletto aperto. Il commento posato di Valerio Bianchini su Facebook descrive questa scelta non solo come stile personale, ma come segnale di un racconto che privilegia la sincerità e la distanza dall'immagine tipica di uno dei protagonisti più iconici del basket. Il momento offre uno sguardo diverso sull'allenatore, mettendo in luce elementi di apertura, coerenza e fiducia nel dialogo con l'intervistatore e il pubblico.