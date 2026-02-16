ETRA | nei Comuni serviti cambia la modalità del calcolo del Secco residuo

ETRA ha modificato il metodo di calcolo del Secco residuo nei Comuni della provincia di Padova, per rispondere meglio alle esigenze delle famiglie. La novità, introdotta quest’anno, mira a rendere il servizio di raccolta più semplice e personalizzato, adattandosi alle diverse situazioni domestiche. In particolare, il nuovo sistema tiene conto di fattori più specifici, come la quantità di rifiuti prodotti e le modalità di smaltimento adottate dai cittadini.

Nel territorio di ETRA della provincia di Padova viene introdotta da quest’anno un'importante novità che punta a rendere il servizio rifiuti più flessibile e adattabile alle diverse esigenze delle famiglie. Dal 1° gennaio 2026, infatti, il secco residuo non si misura più in numero di svuotamenti, ma in litri conferiti, dando agli utenti la possibilità di scegliere tra porta a porta, press container e cassonetti. Ogni utenza può così disporre di un determinato numero di litri, calcolato in base al numero di componenti del nucleo familiare. Questa modifica rappresenta un passaggio fondamentale nei servizi gestiti da ETRA, società leader nei servizi ambientali del Bacino Brenta, che gestisce la raccolta rifiuti in più di 60 comuni tra Padova e Vicenza.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Come cambia la raccolta differenziata durante le festività natalizie nei comuni palermitani serviti da Dusty Durante le festività natalizie, i servizi di raccolta differenziata nei comuni palermitani gestiti da Dusty subiranno alcune variazioni. Gestione dei rifiuti a Viterbo, i numeri dell'ultimo trimestre: "Calano abbandoni e secco residuo" Nel primo trimestre del 2025, a Viterbo si registrano segnali positivi nella gestione dei rifiuti, con una riduzione degli abbandoni e del secco residuo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. ETRA: nei Comuni serviti cambia la modalità del calcolo del Secco residuoPer ogni conferimento, infatti, indipendentemente dalla quantità inserita, viene calcolato l’intero volume del contenitore. Quindi, buttando un piccolo sacchetto in un press container da 60 litri, si ... padovaoggi.it Ferragosto, come cambia la raccolta dei rifiuti nei comuni serviti da AliaIl servizio di raccolta rifiuti porta a porta, dove previsto per il 15 agosto, viene posticipato al giorno successivo sabato 16 agosto (nei Comuni in cui il servizio è svolto dal lunedì al venerdì) o ... lanazione.it Comunicazione del Sindaco – Calendari rifiuti ETRA Si informa la cittadinanza che tutti i nominativi comunicati fino alla giornata di ieri 11 febbraio 2026, sono stati trasmessi a ETRA, che provvederà alla postalizzazione personalizzata dei calendari rifiuti. Pert facebook