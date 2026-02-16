Estrazione Million Day di oggi 16 febbraio 2026 | i numeri vincenti di lunedì

L’estrazione del Million Day di oggi, lunedì 16 febbraio 2026, si svolge alle ore 13 e alle 20,30, portando alla scoperta dei numeri vincenti di questa giornata. La lotteria, molto seguita in Italia, mette in palio fino a un milione di euro per chi indovina cinque numeri su cinquanta cinque. Questa mattina, migliaia di giocatori hanno seguito con attenzione la diretta per scoprire se i loro numeri sono stati estratti.

Estrazione Million Day oggi lunedì 16 febbraio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, lunedì 16 febbraio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, lunedì 16 febbraio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 16 FEBBRAIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 15 FEBBRAIO LE ESTRAZIONI DEL 14 FEBBRAIO LE ESTRAZIONI DEL 13 FEBBRAIO LE ESTRAZIONI DEL 12 FEBBRAIO LE ESTRAZIONI DELL’11 FEBBRAIO ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 16 febbraio 2026: i numeri vincenti di lunedì Estrazione Million Day di oggi, 2 febbraio 2026: i numeri vincenti di lunedì Oggi alle 13 e alle 20,30 si sono svolte le estrazioni del Million Day. Estrazione Million Day di oggi, 9 febbraio 2026: i numeri vincenti di lunedì Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di martedì 13 Gennaio 2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: ?MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di domenica 15 febbraio 2026: i numeri vincenti; Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi venerdì 13 febbraio: i numeri vincenti; MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di sabato 7 febbraio 2026: i numeri vincenti; Million Day oggi: pubblicati i numeri vincenti delle 13 del 9 febbraio 2026. Numeri vincenti Million Day di oggi 14 febbraio 2026/ L’estrazione delle ore 20:30Il Million Day con i numeri vincenti di oggi, 14 febbraio 2026, estrazione delle ore 20:30: scopriamo le due cinquine fortunate ... ilsussidiario.net Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 15 febbraio 2026/ Le cinquine delle ore 20:30I numeri vincenti dell'estrazione del Million Day di questa sera, ore 20:30, ecco l'elenco delle due cinquine fortunate ... ilsussidiario.net Estrazione MillionDay n. delle ore 20:30 di venerdì 13 febbraio 2026 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook