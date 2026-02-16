Esquilino derubano anziana e con il bottino fanno scorta di sigarette

Tre uomini stranieri hanno rapinato un’anziana all’Esquilino e hanno subito utilizzato il denaro rubato per acquistare sigarette. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio, quando i malviventi hanno avvicinato la donna e le hanno sottratto il portafoglio. Dopo aver preso i soldi, i tre sono stati arrestati dalla polizia mentre tentavano di comprare sigarette in un negozio della zona.

Hanno derubato un'anziana e poi hanno reinvestito il bottino per fare scorte di sigarette. Protagonisti tre stranieri - un 26enne tunisino, un 35enne marocchino e un 27enne egiziano - che sono stati arrestati all'Esquilino. Per loro le accuse sono furto e indebito utilizzo di carte di credito. I tre sono stati individuati dalle forze dell'ordine in via Filippo Turati. Alla vista degli agenti, hanno cercato di accelerare il passo in direzione opposta, ma son stati bloccati. Il gruppetto ha subito mostrato nervosismo già alla richiesta dei documenti di identità. A quel punto, si sono messi in trappola tra loro, quando hanno mostrato una tessera sanitaria e carte bancarie intestate a una donna, estranea ai fatti.