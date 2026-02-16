Esplosione portati via dalle finestre Filtrano i dettagli del salvataggio

Un’esplosione ha provocato il crollo di alcune finestre a Bibbiena, causando danni e creando confusione tra i residenti. Le autorità stanno ora raccogliendo i primi dettagli sul salvataggio delle persone coinvolte, con i Vigili del Fuoco che lavorano sul campo per ricostruire quanto accaduto. Una squadra di soccorritori ha raggiunto l’area subito dopo l’incidente, intervenendo per mettere in sicurezza la zona e aiutare chi si trovava vicino all’esplosione. La strada nel centro del paese rimane chiusa al traffico mentre proseguono le indagini.

A pochi giorni dall'esplosione che ha scosso Bibbiena, emergono i primi elementi tecnici. Le indagini sono affidate ai Vigili del Fuoco, impegnati a chiarire la dinamica dell'incidente lungo una strada del centro, trasformata in uno scenario di devastazione. Dalle prime verifiche, l'ipotesi più accreditata è quella di un incendio partito dal furgone che trasportava bombole di ossigeno destinate all'ospedale casentinese. Probabilmente dalla parte anteriore del mezzo, in corrispondenza del vano motore. "La scintilla iniziale potrebbe essere riconducibile a un guasto o a un difetto meccanico - spiegano i pompieri - ma al momento non è possibile stabilire con certezza l'origine dell'innesco".