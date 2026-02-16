Esercizio fisico | arma potente contro depressione e ansia

Una revisione globale della ricerca suggerisce che l’attività fisica, in particolare gli esercizi aerobici come corsa, nuoto e danza, può rappresentare uno dei modi più potenti per ridurre i sintomi di depressione e ansia. Analizzando decine di migliaia di persone dai 10 ai 90 anni, gli studiosi hanno osservato miglioramenti costanti, spesso paragonabili o superiori a quelli ottenuti con farmaci o terapia psicologica. Le attività cardio sembrano offrire i benefici maggiori. La ricerca, pubblicata sul British Journal of Sports Medicine, mostra che esercizi eseguiti in contesti supervisionati o di gruppo possono alleviare significativamente i sintomi depressivi. 🔗 Leggi su Billipop.com

Una recente scoperta rivela che l’attività fisica stimola il cervello, non solo i muscoli.

