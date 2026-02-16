Escape Game The Gate | Blacklight Dreamcatchers a Parma

A Parma, il grande Escape Game The Gate: Blacklight Dreamcatchers apre le sue porte, attirando gli appassionati di sfide mentali. La causa di questa apertura è l’obiettivo di offrire un’esperienza unica e coinvolgente, con ambientazioni illuminate solo sotto luce nera e enigmi sempre più complessi. Gli organizzatori hanno deciso di proporre questa attrazione per soddisfare la crescente richiesta di giochi di fuga interattivi nella città.

Metti alla prova le tue abilità nel più grande Escape Game d'Italia. Il 6, 7 e 8 marzo. Risolvi gli enigmi e collabora con la tua squadra per superare le prove che incontrerete lungo il percorso. Ma attenzione: sulle vostre tracce ci saranno gli Incubi, spietati cacciatori che vi colpiranno quando meno ve lo aspettate. The Gate nasce da un'idea semplice: raccontare storie e trasmettere emozioni, attraverso il gioco.