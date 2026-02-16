Esami rinviati e risonanze assenti da anni la denuncia di Fasted sulle criticità del centro talassemia del Policlinico

La Fasted Messina ETS denuncia che nel centro di talassemia del Policlinico di Messina mancano da anni esami fondamentali e le risonanze, causando gravi rischi ai pazienti. La carenza di strumenti diagnostici essenziali mette a rischio la salute di chi convive con queste malattie. I pazienti riferiscono di dover aspettare mesi per esami che sono ormai indispensabili per monitorare il loro stato di salute. La situazione ha raggiunto un punto critico, secondo l’associazione, che chiede un intervento immediato per garantire cure più sicure e tempestive.

L'associazione segnala carenze organizzative all'ospedale universitario: ritardi nelle trasfusioni, follow-up mancanti e richieste urgenti alla dirigenza "Una situazione assistenziale gravissima e non più tollerabile". Con queste parole la Fasted Messina ETS, che rappresenta pazienti affetti da talassemia, drepanocitosi ed emoglobinopatie, chiede un intervento urgente sulla UOSD Talassemia del Policlinico Universitario di Messina. Tra le principali problematiche evidenziate figurano carenze di organico con conseguente slittamento delle trasfusioni, ritardi nei piani terapeutici per farmaci essenziali e assenza di follow-up regolari.