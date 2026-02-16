Ergastolo in appello per Montefusco | Nessuna comprensibilità agì per ritorsione

La Corte di Assise di Appello di Bologna ha confermato l’ergastolo per Salvatore Montefusco, accusato di aver ucciso la moglie e la figlia con il fucile. La decisione deriva dalla mancanza di comprensione delle motivazioni dell’uomo, che ha agito per ritorsione secondo i giudici. Montefusco, 73 anni, ha sparato alle due donne nella loro casa a Cavazzona di Castelfranco Emilia il 13 giugno 2022, senza mai spiegare chiaramente le ragioni del gesto.

Cambia l'esito del procedimento per il duplice omicidio di Gabriela e Renata Trandafir. Il secondo grado di giudizio accoglie il ricorso della Procura di Modena e smonta le motivazioni della sentenza iniziale La Corte di Assise di Appello di Bologna ha ribaltato la prospettiva giuridica sul caso di Salvatore Montefusco, il 73enne che il 13 giugno 2022 uccise a colpi di fucile la moglie Gabriela Trandafir, 47 anni, e la figlia Renata, 22 anni, nella loro abitazione a Cavazzona di Castelfranco Emilia. Lo scorso 15 settembre i giudici avevano accolto il ricorso della Procura di Modena, inasprendo la pena dai 30 anni del primo grado all'ergastolo con un anno di isolamento diurno, cancellando di fatto le attenuanti precedentemente concesse.