Il principe Andrea si trova al centro di un nuovo scandalo dopo che sono apparse foto che lo mostrano mentre usa un linguaggio volgare. La sua stretta amicizia con Jeffrey Epstein, il miliardario morto in carcere, ora mette in cattiva luce la sua immagine pubblica. Le immagini rivelano momenti inediti e imbarazzanti che alimentano le polemiche attorno alla figura reale.

L'ex principe Andrea sempre più coinvolto nello scandalo Epstein. Il membro della famiglia reale inglese era un grande amico del miliardario morto suicida in carcere. E da quando sono stati pubblicati i suoi files - dal dipartimento di giustizia Usa -, anche il pubblico ha potuto conoscere la natura del loro rapporto. In particolare sono state rese noto delle foto che ritraggono l'ex duca di York durante un suo viaggio in Cina con varie modelle. In quel periodo, Andrea era in missione in quanto inviato commerciale di Londra. Come ha svelato il Times, in quelle "missioni" l'ex principe avrebbe permesso a Epstein di organizzare incontri per suo conto mentre era nell'esercizio della pubblica funzione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Epstein, "ceniamo con questa putt***": altre foto clamorose

Una foto diffusa online mostra Barack Obama seduto a tavola, ma non si tratta di un pranzo con Jeffrey Epstein, come molti credono.

Nel rapido susseguirsi di eventi, l’attenzione si concentra sulle nuove foto di Epstein, mentre Trump, inaspettatamente, si rivolge alla nazione.

Epstein file: Michael Jackson, Bill Clinton e tutte le altre celebrità nelle foto

