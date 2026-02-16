Episodio Bastoni-Kalulu Beppe Bergomi ricorda quanto successo in una partita del Napoli
Beppe Bergomi ha commentato l’episodio tra Bastoni e Kalulu, avvenuto durante la partita del Napoli. L’ex difensore dell’Inter ha spiegato come quella scena abbia acceso le polemiche tra i tifosi e i commentatori sportivi. Nel dettaglio, Bergomi ha sottolineato i dettagli della lite e il modo in cui ha influenzato il morale delle squadre sul campo.
L'opinionista SKY ed ex calcaitore dell'Inter, Giuseppe Bergomi, ha analizzato quanto successo nell'ultimo weekend. Nel confronto tra Inter e Juventus, il contatto tra Kalulu e Bastoni ha riacceso il dibattito arbitrale. Secondo Bergomi, un intervento più deciso della tecnologia non sarebbe stato fuori luogo. In particolare, ha ricordato un caso simile verificatosi a Napoli, dove una decisione chiave fu presa grazie all'assistente. Nel suo ragionamento, Bergomi ha voluto andare oltre il semplice episodio da moviola. L'attenzione si è spostata anche sull'atteggiamento dei protagonisti in campo. Bastoni, ammonito il compagno, ha reagito in modo istintivo e forse evitabile.
Bastoni esulta dopo l’espulsione di Kalulu: i tifosi bianconeri si infuriano visto quanto successo in Inter Juve – FOTO
Bastoni ha festeggiato con entusiasmo dopo che l’arbitro ha mostrato un cartellino rosso a Kalulu, episodio che ha scatenato le proteste dei tifosi della Juventus.
Kalulu a Sky: «Col Pafos partita pericolosa. Vogliamo dimostrare che la sconfitta di Napoli è stata un episodio»
Pierre Kalulu, difensore della Juventus, ha commentato a Sky alla vigilia della sfida contro il Pafos.
