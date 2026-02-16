Entra al ristorante e mostra la pistola per cenare prima dell' apertura | denunciato

Un uomo di 67 anni è stato denunciato dopo aver mostrato una pistola nel ristorante prima dell’orario di apertura. La sua azione ha causato paura tra gli altri clienti e il personale del locale. L’uomo si è presentato armato e ha minacciato di entrare per cenare, mettendo in fuga alcuni presenti. La polizia è intervenuta rapidamente e ha identificato il soggetto, che ora rischia una denuncia per porto di armi e per aver provocato un senso di insicurezza.

Avrebbe voluto cenare al ristorante prima dell'apertura della cucina; quando il cameriere ha risposto che non era possibile, il cliente "impaziente" ha tirato fuori dalla tasca un revolver, scatenando il panico nel locale: l'impiegato ha infatti reagito cercando di bloccarlo, ma senza riuscirvi. L'uomo si è divincolato e dato alla fuga, mentre un altro addetto del ristorante ha chiamato il 112. Protagonista della vicenda, secondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo radiomobile di Biella, sarebbe stato un uomo di 67 anni, già noto alle forze dell'ordine., Sentiti i testimoni ed esaminati i filmati di videosorveglianza, i militari sono riusciti a risalire all'identità e, giunti nella sua abitazione, l'hanno perquisita e hanno ritrovato l'arma: una pistola scacciacani il cui tappo rosso era stato in parte coperto con della vernice nera, così da farlo apparire come un vero revolver.