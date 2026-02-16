Eni scoperto nuovo giacimento di gas e condensati in Costa d' Avorio
Eni ha trovato un nuovo giacimento di gas e condensati in Costa d'Avorio, grazie alla perforazione del pozzo Murene South-1X, il primo esplorativo nel Blocco CI-501. La scoperta arriva dopo mesi di lavoro sul campo, con la perforazione che ha raggiunto profondità significative nel tentativo di individuare riserve energetiche ancora inesplorate.
Eni ha scoperto un nuovo giacimento di gas e condensati in Costa d'Avorio perforando con successo Murene South-1X, il primo pozzo esplorativo nel Blocco CI-501. Conferma il potenziale del complesso di canale di Calao ed è la seconda più grande del Paese dopo Baleine, con stima volumi fino a 140 miliardi di metri cubi di gas e 450 milioni di barili di condensato (circa 1,4 miliardi di barili equivalenti di petrolio). La scoperta è avvenuta in sabbie cenomaniane di elevata qualità. Il blocco CI-501 è operato da Eni (90%) in partnership con Petroci Holding (10%). Murene South-1X si trova a 8 chilometri a sud-ovest del pozzo di scoperta Murene-1X nel blocco adiacente CI-205.
Eni ha scoperto un nuovo maxi-giacimento di gas in Indonesia
Eni ha annunciato la scoperta di un importante maxi-giacimento di gas nel pozzo Konta-1, situato nel Bacino di Kutei, a circa 50 chilometri dalla costa orientale dell’Indonesia.
