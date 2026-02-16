Energia Ebs | Biomasse solide infrastruttura strategica non un costo da tagliare

Il presidente di Ebs, Marco Rossi, spiega che le biomasse solide rappresentano un’infrastruttura strategica e non devono essere considerate un costo da ridurre. Rossi ha sottolineato come questa fonte di energia sia fondamentale per mantenere l’indipendenza energetica del Paese, soprattutto in un momento di crescente domanda. Nei giorni scorsi, il governo aveva rassicurato sulla tutela della produzione di biomasse, ma la bozza attuale del decreto Energia e Bollette indica invece un futuro difficile per le aziende del settore.

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Nonostante le rassicurazioni sulla tutela della produzione di energia da biomasse solide espresse pubblicamente dal governo nelle scorse settimane, la nuova bozza del dl EnergiaBollette prospetta uno scenario ancora critico per l'industria del settore". Così l'Associazione Energia da Biomasse Solide (Ebs) esprime la sua preoccupazione rispetto alla misure previste nella nuova bozza di dl circolata in queste ore "Eravamo fiduciosi, dopo l'impegno preso dal governo, riguardo a un ripensamento sostanziale rispetto alle misure che impattano in modo pesante sul settore delle bioenergie con filiera italiana - dice il presidente di Ebs Andrea Bigai - Il nostro settore è pronto a un confronto tecnico con il decisore politico-istituzionale che non può prescindere dalla condivisione da parte di tutti gli attori, istituzionali e del comparto, della valutazione complessiva dei numeri del settore, e da conseguenti analisi accurate, approfondite, consapevoli su tutti i potenziali effetti del decreto".